La Liga-match skjuts upp – på grund av regnoväder

Klockan 14.00 skulle Rayo Vallecano ha mött Real Oviedo.

Nu är matchen uppskjuten, på grund av regn.

Det meddelar La Liga.

Foto: Alamy

I dag, lördag, skulle Rayo Vallecano ha mött Real Oviedo i den 23:e omgången av La Liga.

Nu står det dock klart att matchen på Estadio de Vallecas inte kommer att spelas klockan 14.00. I ett officiellt uttalande på sin hemsida meddelar La Liga att matchen skjuts upp, till följd av kraftigt regn.

”Beslutet fattas efter att det konstaterats att spelplanen för närvarande inte uppfyller de nödvändiga garantierna för att genomföra matchen under säkra förhållanden”, skriver de och fortsätter:

”Planens skick och väderprognosen för idag, som förutspår fortsatt regn, gör det dock omöjligt att garantera spelarnas säkerhet, och därför har matchen skjutits upp.”

Rayo Vallecano befinner sig på en 18:e-plats i La Liga medan Real Oviedo är jumbo.