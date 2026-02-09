Lahdo lovordas i nya klubben: ”Kvalitetsspelare”

Mayckel Lahdo har debuterat för Brøndby.

Efter matchen fick svensken ros av tränaren Steve Cooper.

– Han är en kvalitetsspelare som kan hjälpa oss, säger han till Tipsbladet.

Foto: Alamy

Under januarifönstret bytte Mayckel Lahdo franska Nantes mot danska Brøndby på lån. Under söndagen gjorde svensken sina första minuter i sin nya klubb.

Lahdo byttes in med 20 minuter kvar i en match mot Randers som skulle sluta 0–0. Trots den korta speltiden ser tränaren Steve Cooper mycket positivt i sitt nyförvärv.

– Det var hans första minuter på länge, och även om det förmodligen inte var idealiskt att sätta in honom, är det bra att han fick några minuter, säger Cooper till Tipsbladet och tillägger:

– Han är en kvalitetsspelare som kan hjälpa oss.

Lahdos låneavtal med Brøndby sträcker sig till sommaren och innehåller en köpoption.