Lahdo med första målet i Ligue 1

Mayckel Lahdo har öppnat målkontot i Ligue 1.
Fullträffen kom i Nantes 2–2-match mot Toulouse.
De förre Hammarby-talangen Mayckel Lahdo lämnade nederländska AZ för Nantes i somras.
Under lördagen slog han till med sitt första mål i Ligue 1 när Nantes ställdes mot Toulouse. Lahdos fullträff kom strax innan halvtid.
Matchen slutade 2–2 efter att Toulouse kvitterat när Nantes ledde med 2–1.
Lahdo står noterad för två framträdanden i sin nya klubb.
