Lamine Yamals klassmål bakom Barcelonas seger

Barcelona slog La Liga-jumbon Real Oviedo med 3–0.

Lamine Yamal stod för ett akrobatiskt klassmål.



Barcelona slog Real Oviedo på hemmaplan. Hemmalaget dominerade spelet men fick vänta till andra halvlek innan målen kom.

I den 52:a minuten öppnade Dani Olmo målskyttet, och bara fem minuter senare gjorde Raphinha 2–0 efter ett friläge på en kort passning. 18-årige Lamine Yamal avslutade målkalaset med ett akrobatiskt volleymål.

Kort efter fullträffen byttes Yamal ut och ersattes av svenske Roony Bardghji, som fick drygt tio minuter på planen. Matchen slutade 3–0 till Barcelona, som därmed återtog serieledningen från Real Madrid.

Startelvor:



Barcelona: Joan Garcia – Cancelo, Eric Garcia, Cubarsí, Martin – De Jong, Casado, Olmo – Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha



Real Oviedo: Escandell – Ahijado, Luengo, Carmo, Lopez – Hassan, Sibor, Colombatto, Chaira – Reina, Vinas



