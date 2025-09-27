Larsson bänkad i Frankfurts galna match

Eintracht Frankfurt slog Borussia Mönchengladbach med 6-4 (!).

Hugo Larsson fick titta på från bänken.

Foto: Alamy

Under lördagen ställdes Eintracht Frankfurt mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Svenske Hugo Larsson som har fått kritik riktad mot sig fick starta på Frankfurts bänk.

Det var en målrik tillställning som Larsson fick bevittna från båset. Eintracht Frankfurt hade efter 47 spelade minuter en ledning med 6–0 (!).

Ledningen blev bekväm för bortalaget och Gladbach slog till med fyra mål inom loppet av 18 minuter. Slutresultatet blev 6–4 till Frankfurt.