Larsson målskytt i FCK-kross – drömdebut för tränaren

Tränarbytet fick effekt.

FC Köpenhamn krossade Silkeborg med 7–0 i Bo Svenssons debut.

FC Köpenhamn har haft en krissäsong. Den danska jätten spelar nedflyttningsserie och nyligen fick huvudtränaren Jacob Neestrup lämna och ersattes av Bo Svensson.

Under söndagen ställdes FCK mot Silkeborg. Då kunde det konstateras att tränarbytet bar frukt. Huvudstadsklubben vann med 7–0 och där bland annat Jordan Larsson hittade nätet.

– Fotboll är en konstig sport. Ibland krävs det lite förändring och sedan händer något, säger Larsson enligt Bold.dk.

FCK toppar för tillfället den danska nedflyttningsserien.