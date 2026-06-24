Lazio fälls i domstol – efter tvist om graviditet

Maja Göthberg stämde sin tidigare klubb Lazio.

Detta då klubben rivit hennes kontrakt efter att hon blivit gravid.

Nu har domen kommit – i svenskens favör.

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Det var i slutet av säsongen 2023/24 som konflikten mellan Maja Göthberg och Lazio upptagandes. Den svenska försvararen hade varit med och spelat upp Rom-klubben till den högsta serien och ett nytt kontrakt låg på bordet.

Då upptäckte Göthberg att hon var gravid, vilket hon informerade klubbledningen om. Lazio gjorde då en tvärvändning och kontraktet som endast krävde en påskrivning var plötsligt borta. Istället påstod klubben att Göthberg ville lämna.

Svensken valde att ta ärendet till Fifa, vars regler säger att en klubb inte får riva ett kontrakt med anledning av graviditet. Trots det förlorade Göthberg målet.

Istället vände hon sig till CAS, idrottens högsta juridiska instans. Nu har dommen till slut kommit.

Lazio döms till en betalning på över 64 000 euro (drygt 700 000 svenska kronor) i utebliven lön till Maja Göthberg. Domen förkunnar att den italienska klubben rev svenskens kontrakt med anledning av hennes graviditet.

– Min förhoppning är att det här fallet kan hjälpa till att skapa en säkrare miljö för spelare som både vill ha en karriär och en familj, säger Göthberg via spelarfacket Fifpros Instagram-konto.