Lazio får ny arena – då kan klubben flytta

Lazio har spelat på Stadio Olimpico sedan 1953.

Nu gör sig klubben redo för att flytta till Stadio Flaminio.

– Ett grundläggande steg för klubbens ekonomiska utveckling, säger klubbpresidenten Claudio Lotito.



Foto: Bildbyrån/Alamy

Både Lazio och Roma har utryckt en vilja att flytta från Stadio Olimpico. Nu har Lazios president Claudio Lotito presenterat konkreta planer på att omvandla rugbyarenan Stadio Flaminio till klubbens nya hemmaplan.

Stadio Flaminio är belägen i Roms norra delar, drygt två kilometer från Stadio Olimpico. Arenan byggdes till OS 1960, men har därefter används sporadiskt. Publikkapaciteten är idag på knappa 25 000 åskådare.

– Detta projekt är ett grundläggande steg för klubbens ekonomiska och infrastrukturella utveckling, men framför allt utgör det en konkret möjlighet till upprustning av ett av huvudstadens mest betydelsefulla områden, säger Claudio Lotitio på en presskonferens enligt Gianluca Di Marzio.

När flytten kommer ske är fortfarande oklart. Enligt Lotitio kommer en mer djupgående plan, kallad ”Lazio 2032”, presenteras i samband med nästa landslagsuppehåll.

Italien kommer, tillsammans med Turkiet, stå som värd för EM 2032. Lotito bekräftade under presskonferansen att Lazio redan har anmält Stadio Flaminio som en potentiell värdarena för mästerskapet.

– Det är inget löfte och ingen påtryckning. Det är ett ansvarstagande och ett uttryck för framtidsvision – att ge Rom och Flaminio möjlighet att delta i ett stort internationellt evenemang, om de tekniska och institutionella kraven uppfylls, säger han.

Stadio Olimpico är också anmäld som en potentiell värdarena för EM 2032. Totalt kommer fem arenor i Italien att användas under mästerskapet. Vilka fem det blir presenteras i oktober 2026.

Enligt UEFA:s regler måste en värdarena för EM uppfylla kriterierna för en kategori 4-arena, vilket bland annat innebär en publikkapacitet på minst 30 000 åskådare.