Rekordmånga nya tränare inför Premier League-säsongen

Nio klubbar i Premier League har antänt en ny tränare inför säsongen.

Det är nytt rekord, rapporterar BBC.

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Om drygt två veckor drar Premier League igång. Redan nu har säsongen 2026/27 slagit rekord.

Hela nio klubbar kommer inleda året med en ny tränare, vilket motsvarar nästan hälften av ligan. Det är nytt rekord i den engelska högstadivisionen rapporterar BBC.

Det tidigare rekordet på åtta nya tränaren sattes säsongen 2016/17. Det var året som Pep Guardiola anslöt till Manchester City och Antonio Conte tog över Chelsea.

Både Manchester City och Chelsea har nya namn på tränarbänken även inför årets säsong, i form av Enzo Maresca respektive Xabi Alonso. Även Liverpool har bytt tränare och leds numera av Andoni Iraola.

I januari blev Michael Carrick Manchester Uniteds interimtränare för att i maj skriva på ett permanent avtal. Han räknas däremot inte som ny inför den kommande säsongen.

Ligans mest långvariga tränare är Arsenals Mikel Arteta som tog över i december 2019.

Klubbarna med nya tränare

Bournemouth – Marcos Rose

Chelsea – Xabi Alonso

Crystal Palace – Pierre Sage

Fulham – Alvaro Arbeloa

Liverpool –Andoni Iraola

Manchester City – Enzo Maresca

Newcastle United – vakant*

Nottingham Forest – Oliver Glasner

Ipswich Town – Gary O’Neil

Fotnot: Matthias Jaissle väntas ta över Newcastle United men ingenting officiellt har ännu presenterats