Rekordmånga nya tränare inför Premier League-säsongen
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Nio klubbar i Premier League har antänt en ny tränare inför säsongen.
Det är nytt rekord, rapporterar BBC.
Om drygt två veckor drar Premier League igång. Redan nu har säsongen 2026/27 slagit rekord.
Hela nio klubbar kommer inleda året med en ny tränare, vilket motsvarar nästan hälften av ligan. Det är nytt rekord i den engelska högstadivisionen rapporterar BBC.
Det tidigare rekordet på åtta nya tränaren sattes säsongen 2016/17. Det var året som Pep Guardiola anslöt till Manchester City och Antonio Conte tog över Chelsea.
Både Manchester City och Chelsea har nya namn på tränarbänken även inför årets säsong, i form av Enzo Maresca respektive Xabi Alonso. Även Liverpool har bytt tränare och leds numera av Andoni Iraola.
I januari blev Michael Carrick Manchester Uniteds interimtränare för att i maj skriva på ett permanent avtal. Han räknas däremot inte som ny inför den kommande säsongen.
Ligans mest långvariga tränare är Arsenals Mikel Arteta som tog över i december 2019.
Klubbarna med nya tränare
Bournemouth – Marcos Rose
Chelsea – Xabi Alonso
Crystal Palace – Pierre Sage
Fulham – Alvaro Arbeloa
Liverpool –Andoni Iraola
Manchester City – Enzo Maresca
Newcastle United – vakant*
Nottingham Forest – Oliver Glasner
Ipswich Town – Gary O’Neil
Fotnot: Matthias Jaissle väntas ta över Newcastle United men ingenting officiellt har ännu presenterats
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