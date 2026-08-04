Klart: Ter Stegen lånas ut till Ajax

Nu är det till slut klart.

Barca-keepern Marc André ter Stegen har skrift på ett låneavtal med Ajax.

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Redan för en månad sedan rapporterade Marc André ter Stegen var så gott som klar för en utlåning till Ajax. Nu är affären till slut i hamn.

Den nederländska storklubben meddelar att målvakten har skrivit på ett låneavtal för hela den kommande säsongen. Enligt tidigare rapporter från Sky finns ingen köpoption med i kontraktet.

Ter Stegen anslöt till Barcelona 2014 och var klubben förstemålvakt i flera säsonger. 2024/25 blev det endast åtta matcher i La Liga till följd av en knäskada.

Året därpå blev tysken degraderad till tredjeval bakom Joan Garcia och Wojciech Szczęsny, vilket ledde till att han lånades ut till Girona. Även den säsongen blev förstörd av skador och Ter Stegen gjorde endast två matcher för klubben.

Målvakten har även spelat 44 landskamper för Tyskland, den senaste i Nations League-finalen 2025.