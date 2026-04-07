Leach Holm debutmålskytt – efter sex minuter på planen

Det var under vintern som den förre Brommapojkarna– och Djurgården-spelaren Samuel Leach Holm lämnade BK Häcken för spel i norska Fredrikstad.

I dag gästade hans nya klubb Ålesund i den tredje omgången av Eliteserien, den norska högstaligan.

Med 39 minuter på klockan byttes mittfältaren in i stället för Fredrik Holmé. Sex minuter senare hade han gjort sitt första mål för klubben via en läcker frispark.

Målet innebar 1-1 i matchen som Fredrikstad skulle gå och vinna med 3-2 efter ett sent avgörande på tilläggstid.

Efter tre matcher i den norska högstaligan har Fredrikstad spelat in sex poäng. Ålesund står i sin tur på en poäng.