Leeds vidare – trots West Hams blixtkvittering

West Ham och Leeds gjorde upp om en semifinalplats i FA-cupen.

Det hela gick till straffar.

Där lyckades Leeds avancera.

Under söndagen ställdes West Ham och Leeds mot varandra i den sista kvartsfinal i FA-cupen.

Det var Leeds som tog ledningen i den 26:e minuten genom Ao Tanaka och med en kvart kvar av matchen utökade de till 2–0 på straff genom Dominic Calvert-Lewin.

Det såg länge ut att bli en klar seger för Yorkshire-laget men på tilläggstid stod West Ham för en blixtkvittering och det hela gick till förlängning. På extratid lyckades West Ham få in ett tredje mål men som senare dömdes bort för offside.

Det hela avgjordes på straffar och den inbytte målvakten Finley Herrick räddade Leeds första försök. West Ham lyckades däremot inte utnyttja läget när Jarrod Bowens straffspark räddades av Leeds-keepern Lucas Perri.

Till sist lyckades Leeds ta sig vidare och är klart för sin första FA-cupsemifinal på 39 år.