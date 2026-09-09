Legendaren sparkas – svensken får ny tränare

FC Basel ligger femma i den schweiziska ligan.

Nu väljer klubben att sparka tränaren Stephan Lichtsteiner.

Foto: Alamy/Bildbyrån

FC Basel har tappat sin position som den ledande klubben i Schweiz. Mellan 2009 och 2017 vann man åtta raka ligatitlar, efter det har det endast blivit en. Istället har Bern-klubben Young Boys börjat prenumerera på det inhemska ligaguldet.

Den här säsongen har Basel blandat och gett hittills. Klubben befinner sig på en femteplats med tio inspelade poäng efter sju omgångar. Det är inte tillräckligt bra för klubbledningen som nu väljer att sparka huvudtränaren Stephan Lichtsteiner.

– Den sportsliga ledningen, och i synnerhet jag själv, trodde på det långsiktiga projektet och var övertygade om Lichtsteiners förmågor. Samtidigt var detta förtroende kopplat till förväntningen att en tydlig sportslig utveckling och en synlig positiv trend skulle kunna skönjas på medellång sikt.

– Tyvärr såg vi inte den utvecklingen under de senaste veckorna och vi saknade tron på att situationen skulle förändras inom rimlig tid, säger klubbens styrelseordförande David Degen.

Det innebär att lagets svenska mittfältare Ludwig Malachowski Thorell kommer få en ny tränare inom kort. Den tidigare Mjällby-spelaren har startat sex av sju ligamatcher den ger säsongen.

Stephan Lichtsteiner blev Basel-tränare i vintras. Under sin framgångsrika spelarkarriär representerade han klubbar som Juventus, Lazio och Lille. Det blev även 108 landskamper för Schweiz.