Leicester nära nytt fiasko – på väg ur

Leicester City är på väg mot ännu en nedflyttning.

Det bara ett år efter degraderingen från Premier League.

Lördagens förlust med 1–0 mot Portsmouth förvärrar läget för Leicester i Championship.



Med tre matcher kvar har laget fem poäng upp till säker mark, där West Bromwich Albion finns som dessutom har en match mindre spelad.

Ett poängavdrag på sex poäng tidigare under säsongen kan nu bli avgörande i bottenstriden.