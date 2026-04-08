Leicesters poängavdrag kvartstår – trots överklagan

Leicester City befinner sig i botten av The Championship.

Nu har verkligheten för ”The Foxes” blivit klart tuffare.

Detta då deras avdrag på sex poäng har fastställts, trots överklagan.

I ett officiellt uttalande på sin hemsida bekräftar Leicester City att man kommer att straffas med ett avdrag på sex poäng i The Championship för brott mot det engelska ligaförbundets regler för lönsamhet och hållbarhet (P&S).

”Vi bekräftar att en oberoende kommissions beslut att rekommendera ett avdrag på sex poäng för klubben denna säsong har fastställts av en oberoende överklagandenämnd”, inleder klubben sitt uttalande:

”Beslutet rör vår ekonomi och hållbarhetssituation för treårsperioden fram till juni 2024 och accepteras av klubben”.

I skrivande stund befinner sig Leicester City på en 22:a-plats i The Championship, och riskerar att åka ur en serie för andra året i rad.

”Nu när ärendet är avslutat och fem matcher återstår av säsongen är alla i klubben fullt fokuserade på de kommande matcherna och på att forma utfallet av vår säsong genom våra prestationer på planen”.

Leicester City avslutar:

”Vi vet att detta har varit en utmanande period, och vi tackar våra supportrar för det stöd de fortsätter att ge laget. Vårt ansvar nu är att se till att dessa återstående matcher hanteras med den fokus och beslutsamhet som vår nuvarande situation kräver”.