L’Equipe: Nice-svensken blir borta i veckor

Isak Jansson kommer inte att spela mycket fotboll under den närmsta tiden.

Detta då han dras med skadebekymmer i sitt ena knä.

Det rapporterar L’Equipe.

Foto: Alamy

Under sommaren lämnade Isak Jansson, 24, österrikiska Rapid Wien för spel i Ligue 1-klubben OGC Nice.

Sedan dess har den förre Kalmar FF-spelaren 23 matcher i vilka han har noterats för en fullträff.

Under den närmsta tiden kommer det dock inte att bli fler matcher. Detta dån han har drabbats av en skada.

Lyssnar man till franska L’Equipe har Jansson gjort illa sitt ena knä och kommer att bli borta under ett par veckor framöver.

OGC Nice är just nu 14:e-placerade i den franska högstaligan.