Lidberg målade igen – toppar skytteligan hos serieledarna

Darmstadt besegrade Dusseldorf på bortaplan med 3-0.

Isac Lidberg satte trean och är nu uppe på sex mål på lika många matcher.

Foto: Alamy

Han inledde med ett hattrick i säsongspremiären och sedan dess har Isac Lidberg fortsatt vara glödhet.

I veckan berättade anfallaren för FotbollDirekt om de enorma buden från Egypten och Mellanöstern, men att drömmen fortsatt är spel i Bundesliga.

Kanske blir det med Darmstadt nästa säsong – för Lidbergs klubb besegrade nu Dusseldorf på bortaplan med 3-0 och leder nu tyska andraligan efter sex omgångar.

Lidberg satte 3-0-målet och är därmed uppe på sex fullträffar på lika många matcher. Lidberg är delad etta i Bundesliga 2:s skytteliga ihop med Younes Ebnoutalib från SV Elversberg.