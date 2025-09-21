Lidberg målade igen – toppar skytteligan hos serieledarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Darmstadt besegrade Dusseldorf på bortaplan med 3-0.
Isac Lidberg satte trean och är nu uppe på sex mål på lika många matcher.
Han inledde med ett hattrick i säsongspremiären och sedan dess har Isac Lidberg fortsatt vara glödhet.
I veckan berättade anfallaren för FotbollDirekt om de enorma buden från Egypten och Mellanöstern, men att drömmen fortsatt är spel i Bundesliga.
Kanske blir det med Darmstadt nästa säsong – för Lidbergs klubb besegrade nu Dusseldorf på bortaplan med 3-0 och leder nu tyska andraligan efter sex omgångar.
Lidberg satte 3-0-målet och är därmed uppe på sex fullträffar på lika många matcher. Lidberg är delad etta i Bundesliga 2:s skytteliga ihop med Younes Ebnoutalib från SV Elversberg.
Den här artikeln handlar om: