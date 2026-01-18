Lidberg målskytt på nytt – när Darmstadt kryssade

Isac Lidberg fortsätter att visa upp sin fina form.

Under söndagen ställdes hans Darmstadt borta mot VfL Bochum.

Då gjorde svensken sitt elfte mål för säsongen.

Foto: Alamy

Efter en riktig pangstart i 2.Bundesliga stod Isac Lidberg noterad för åtta mål på lika många matcher.

Nio matcher senare hade han ”endast” gjort tre, men fanns likväl med i toppen av skytteligan.

Under söndagen ställdes svenskens Darmstadt borta mot bottenlaget VfL Bochum, och skulle endast få med sig en poäng efter en mycket spännande tillställning.

Detta då Darmstadt tog ledningen efter sju minuter och Bochum kvitterade efter elva. Därefter vände hemmalaget på matchen med ett mål i den 27:e minuten innan Isac Lidberg slog till med sitt elfte mål för säsongen och kvitterade knappa tio minuter senare.

Matchen slutade till sist 3-3 efter två mål i den andra akten. Darmstadt är just nu trea i 2.Bundesliga medan Bochum befinner sig på en elfteplats.