Lidberg med nytt mål i förlusten mot Greuther Fürth
I dag räckte dock inte hans mål mot Greuther Fürth till någon poäng.
Tidigare under säsongen var Isac Lidberg inne i en mycket fin form. Därefter gick svensken mållös i sex raka matcher innan han slog till mot Holstein Kiel i början av mars och mot Schalke två matcher senare.
I dag, söndag, var det dags för Lidberg att göra mål igen – för 15:e gången denna säsong.
Målet innebar att Darmstadt tog ledningen med 1-0 och att anfallaren gick upp på en andraplats i skytteligan.
Dessvärre för Lidberg skulle Branimir Hrgotas Greuther Fürth vinna matchen med 3-2 efter att Noel Futkeu gjort ett hattrick – och gått upp på delad andraplats i skytteligan med svensken.
Högst upp i skytteligan placerar sig Mateusz Żukowski från Magdeburg som har gjort 17 mål.
