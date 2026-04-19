Foto: Alamy

Lidberg med nytt mål i förlusten mot Greuther Fürth

Tor Sundberg
Isac Lidberg har gjort 15 mål för Darmstadt.
Det innebär att han nu är tvåa i skytteligan.
I dag räckte dock inte hans mål mot Greuther Fürth till någon poäng.

Foto: Alamy

Tidigare under säsongen var Isac Lidberg inne i en mycket fin form. Därefter gick svensken mållös i sex raka matcher innan han slog till mot Holstein Kiel i början av mars och mot Schalke två matcher senare.

I dag, söndag, var det dags för Lidberg att göra mål igen – för 15:e gången denna säsong.

Målet innebar att Darmstadt tog ledningen med 1-0 och att anfallaren gick upp på en andraplats i skytteligan.

Dessvärre för Lidberg skulle Branimir Hrgotas Greuther Fürth vinna matchen med 3-2 efter att Noel Futkeu gjort ett hattrick – och gått upp på delad andraplats i skytteligan med svensken.

Högst upp i skytteligan placerar sig Mateusz Żukowski från Magdeburg som har gjort 17 mål.

