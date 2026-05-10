Lidberg missade chansen att gå upp i skytteligaledning

I dag gjorde Preußen Münster och Darmstadt upp om tre poäng i 2.Bundesliga.

Då skulle hemmalaget ta ledningen redan i den åttonde minuten och chocka tabellfemman.

Däremot höll sig inte Münsters ledning särskilt länge – då svenske Isac Lidberg kvitterade matchen efter en kvart med sitt 17:e ligamål denna säsong.

Strax före paus hade han också chans att göra sitt 18:e mål och ta ledningen för Darmstadt. Däremot brände han straffsparken och missade möjligheten att gå upp i delad skytteligaledning.

Matchen kom också att sluta 1-1.