Lidberg missade chansen att gå upp i skytteligaledning
Han gjorde 1-1-målet efter en kvart.
Strax före paus hade Isac Lidberg chans att gå upp i skytteligaledning.
Då missade svensken straff.
I dag gjorde Preußen Münster och Darmstadt upp om tre poäng i 2.Bundesliga.
Då skulle hemmalaget ta ledningen redan i den åttonde minuten och chocka tabellfemman.
Däremot höll sig inte Münsters ledning särskilt länge – då svenske Isac Lidberg kvitterade matchen efter en kvart med sitt 17:e ligamål denna säsong.
Strax före paus hade han också chans att göra sitt 18:e mål och ta ledningen för Darmstadt. Däremot brände han straffsparken och missade möjligheten att gå upp i delad skytteligaledning.
Matchen kom också att sluta 1-1.
