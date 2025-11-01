Lidberg slog till igen – toppar skytteligan

Isac Lidberg är glödhet.

Under lördagen slog han till med ytterligare ett mål för sitt Darmstadt.

Det innebär att han toppar skytteligan med sina nio mål.

Foto: Alamy

De har spelat elva matcher. Isac Lidberg har gjort nio mål.

Det senaste gjorde han under lördagskvällen när han SV Darmstadt tog emot Arminia Bielefeldt i 2.Bundesliga.

Målet innebar att hans lag gick upp i 2-1-ledning men också att svensken går upp i skytteligaledning tillsammans med Elversbergs Younes Aboutalib.

Matchen slutade till sist 2-2.