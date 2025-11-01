Prenumerera

Lidberg slog till igen – toppar skytteligan

Isac Lidberg är glödhet.
Under lördagen slog han till med ytterligare ett mål för sitt Darmstadt.
Det innebär att han toppar skytteligan med sina nio mål.

Darmstadt, Tyskland. 13 september 2025. 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig från vänster, Isac Alexi Sivert Lidberg (SV Darmstadt 98) målglädje, mål-firande, firar målet.
De har spelat elva matcher. Isac Lidberg har gjort nio mål.

Det senaste gjorde han under lördagskvällen när han SV Darmstadt tog emot Arminia Bielefeldt i 2.Bundesliga.

Målet innebar att hans lag gick upp i 2-1-ledning men också att svensken går upp i skytteligaledning tillsammans med Elversbergs Younes Aboutalib.

Matchen slutade till sist 2-2.

