Lidberg slog till igen – toppar skytteligan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Isac Lidberg är glödhet.
Under lördagen slog han till med ytterligare ett mål för sitt Darmstadt.
Det innebär att han toppar skytteligan med sina nio mål.
De har spelat elva matcher. Isac Lidberg har gjort nio mål.
Det senaste gjorde han under lördagskvällen när han SV Darmstadt tog emot Arminia Bielefeldt i 2.Bundesliga.
Målet innebar att hans lag gick upp i 2-1-ledning men också att svensken går upp i skytteligaledning tillsammans med Elversbergs Younes Aboutalib.
Matchen slutade till sist 2-2.
Den här artikeln handlar om: