Lindgren inhoppare – när Peterborough vann

Peterborough United vann mot Stockport County.

Då fick Gustav Lindgren hoppa in med dryga kvarten kvar.

Foto: Alamy

Under torsdagen ställdes Peterborough United mot Stockport County i League One.

Peterborough tog tag i matchen direkt och ledningsmålet kom i den femte matchminuten.

I den andra halvleken utökade Peterborough till 2–0 och med dryga kvarten kvar byttes svensken Gustav Lindgren in.

Matchen slutade 3–0 till Peterborough.

Förutom Lindgren spelade även Oscar Wallin i Peterborough innan hans kontrakt revs tidigare i år.

Lindgren representerade Degerfors innan han anslöt till den engelska klubben i januari 2025.

Peterborough ligger på en 21:a plats i League One-tabellen.