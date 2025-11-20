Lindgren inhoppare – när Peterborough vann
Peterborough United vann mot Stockport County.
Då fick Gustav Lindgren hoppa in med dryga kvarten kvar.
Under torsdagen ställdes Peterborough United mot Stockport County i League One.
Peterborough tog tag i matchen direkt och ledningsmålet kom i den femte matchminuten.
I den andra halvleken utökade Peterborough till 2–0 och med dryga kvarten kvar byttes svensken Gustav Lindgren in.
Matchen slutade 3–0 till Peterborough.
Förutom Lindgren spelade även Oscar Wallin i Peterborough innan hans kontrakt revs tidigare i år.
Lindgren representerade Degerfors innan han anslöt till den engelska klubben i januari 2025.
Peterborough ligger på en 21:a plats i League One-tabellen.
