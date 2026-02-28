Liverpool-ikonen fast i Abu Dhabi: ”Vi hör höga smällar”

Greame Souness gjorde 359 matcher för Liverpool under sin tid som spelare.

Nu är han fast i Abu Dhabi – där Iran uppges ha attackerat en amerikansk militärbas.

”Jag är på flygplatsen och vi hör några ganska höga smällar”, säger Souness i en video på Instagram.

Foto: Alamy

Under det senaste dygnet har det skett flera explosioner i mellanöstern, enligt rapporter från bland annat Al Jazeera.

Attackerna ska, enligt flertalet källor, ha varit mot länder som Förenade arabemiraten, Kuwait, Qatar, Oman och Bahrain och sägs ha riktats mot amerikanska militärbaser – från den iranska militären.

Mitt i allt detta har den före detta Liverpool-, Tottenham-, Rangers– och Sampdoria-spelaren Graeme Souness befunnit sig i Abu Dhabi. I en video på Instagram story berättar 72-åringen att han befinner sig på flygplatsen i staden i hopp om att resa hem till de brittiska öarna.

”Jag befinner mig just nu i Mellanöstern, på Abu Dhabis flygplats. Jag ska ge er en snabb inblick i var jag är”.

”Det där är mitt flygplan. Det är det jag skulle ha tagit för att åka tillbaka till Storbritannien.”

Det är inte heller någon speciellt trevlig tillvaro att befinna sig där Graeme Souness är just nu.

”Min mamma sa: Var du än är min son kommer det aldrig att vara en tråkig stund. Tja, jag är på den här flygplatsen och vi hör ganska höga smällar – det är antimissiler som skjuter ner missiler som avfyras mot någon amerikansk bas.”

Vidare berättar den före detta skotska landslagsspelaren att han och hans familj inte ser ut att komma hem i närtid.

”Vi får bara checka in på ett hotell i ett par nätter och se hur läget utvecklar sig. Förhoppningsvis lugnar det ner sig och vi kan komma med vårt flyg”, avslutar han.













