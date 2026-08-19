Uppgifter: Första bud nobbat – AIK kan slå transferrekord

AIK ska ha siktat in sig på chilensk landslagsman. Men enligt lokala medier har ”Gnaget” fått första budet på Lucas Assadi nobbat.

Då kan Stockhomlsklubben behöva slå sitt eget transferrekord.

Assadi, Foto: Alamy

Häromdagen kom uppgifter om att AIK ville värva Lucas Assadi från Universidad de Chile. Den 22-årige anfallaren har även spelat landskamper för Chile och under gårdagskvällen kom nya uppgifter i chilensk media kring den eventuella Sverige-flytten.



TNT Sports skriver att Assadis agent befinner sig i Sverige och att det därför kan gå snabbt. ”Jag förstår det som att det svenska lagets tränare redan ringt och pratat med Assadi, och när en tränare från en intresserad klubb ringer en spelare då är intresset på allvar”, skriver man.



Sedan tidigare florerar uppgifter om att det skulle krävas en rekordaffär för AIK om affären ska gå i lås. För 80 procent av rättigheterna för spelaren krävs cirka 27 miljoner kronor, men för 100 procent kräver den chilenska klubben ungefär 33 miljoner kronor.



Inatt skrev den chilenska transferjournalisten César Luis Merlo att Universidad de Chile nobbat ett bud med hänvisning till utköpsklausulerna.



AIK:s dyaraste värvning genom tiderna står sig sedan 1999, när Andreas Andersson köptes loss från Newcastle för 20 miljoner kronor.