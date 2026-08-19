Uppgifter: Gavi till salu – nobbade Manchester United

Gavi är aktuell för en flytt från FC Barcelona. Men den spanske mittfältaren ska ha nobbat Manchester United.

Trots att Michael Carrick ville ha honom.

Gavi, Foto: Bildbyrån

Gavi var med och vann VM-guld med Spanien i somras och har kontrakt med FC Barcelona fram till 2030. Men den 22-årige mittfältaren förväntas inte få en ordinarie roll i den katalanska klubben och är därför aktuell för en flytt i sommar.



Barcelona uppges ha satt en prislapp på 35 miljoner pund, motsvarande 451 miljoner kronor. Enligt Daily Mirror ska Manchester United ha varit beredda på att betala den summan för Gavi – men spanjoren själv har tackat nej. Trots att Michael Carric ska ha varit angelägen om att få dit honom.



Gavi har noterats för 118 tävlingsmatcher i Barcelona-tröjan.



