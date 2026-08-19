Uppgifter: Gavi till salu – nobbade Manchester United
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Gavi är aktuell för en flytt från FC Barcelona. Men den spanske mittfältaren ska ha nobbat Manchester United.
Trots att Michael Carrick ville ha honom.
Gavi var med och vann VM-guld med Spanien i somras och har kontrakt med FC Barcelona fram till 2030. Men den 22-årige mittfältaren förväntas inte få en ordinarie roll i den katalanska klubben och är därför aktuell för en flytt i sommar.
Barcelona uppges ha satt en prislapp på 35 miljoner pund, motsvarande 451 miljoner kronor. Enligt Daily Mirror ska Manchester United ha varit beredda på att betala den summan för Gavi – men spanjoren själv har tackat nej. Trots att Michael Carric ska ha varit angelägen om att få dit honom.
Gavi har noterats för 118 tävlingsmatcher i Barcelona-tröjan.
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