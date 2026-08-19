Svenska landslagsstjärnan är opererad

Johanna Rytting Kaneryd lämnade Chelsea för Lyon inför denna säsongen.

Innan säsongsstarten kom ett dystert besked, korsbandet var av – igen.

Nu meddelar hon att operationen är genomförd.

Rytting Kaneryd. Foto: Bildbyrån

Den svenska landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd valde att byta lag inför denna säsong och valde storsatsande Lyon. Kantspringaren hann inte ens starta upp säsongen innan beskedet kom att hon har dragit korsbandet. Ett korsband tar mellan 9 och 12 månader att komma tillbaka från, vilket gör att ett eventuellt VM nästa sommar Brasilien är i fara.

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Stjärnan kunde under tisdagen komma med beskedet att operationen är genomförd.

”Tack för all kärlek och styrka. Det betyder mer än jag kan sätta ord på ❤️‍🩹”, skriver hon på sin Instagram.