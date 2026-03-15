Liverpool kryssade mot Tottenham

Liverpool och Tottenham möttes under söndagen.

Då blev det en delad poäng efter att Spurs kvitterade sent.

Under söndagen gästade London-laget, Tottenham, Anfield och ett Liverpool som jagar Champions League-platser.

I matchens slutskede började Tottenham trycka på för en kvittering. Det lönade sig för i den 89:e minuten kom så 1-1. Richarlison rullade in kvitteringen.

-– Detta är en fullständig katastrof för Liverpool när det gäller deras chans att nå Champions League nästa säsong. De har faktiskt fått Tottenham att se ut som ett hyfsat lag, säger Jamie Carragher i Sky.

Matchen slutade 1-1 och Tottenham tog en tung poäng i bottenstriden.

Startelvor:

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister, Wirtz – Frimpong, Gakpo, Ngumoha.

Tottenham: Vicario – Porro, Dragusin, Danso – Spence, Gray, Sarr, Souza – Richarlison, Solanke, Tel.