Liverpools jättevärvning utbytt skadad

Liverpool har säkrat upp Rennes-stjärnan Jeremy Jacquet.

Under lördagen tvingades backen bryta efter att ha skadat axeln.

Foto: Alamy

Liverpool slog på stort när de värvade Jeremy Jacquet från Rennes i slutet av januarifönstret. Affären uppges ha kostat 60 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 736 miljoner kronor. 20-åringen ansluter till Liverpool förrän i sommar.

Under lördagens spelade Rennes mot Lens och Jacquet startade. I den 69:e minuten sågs Jacquet ta sig för axeln och skrika i smärtor. Försvararen tvingades senare till ett byte.

Matchen slutade 3–1 till Lens.