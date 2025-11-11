Lyon slog Wolfsburg – Hegerberg tvåmålsskytt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lyon tog emot Wolfsburg i Women’s Champions League.
Då stod det franska laget för en 3–1-seger.
Lyon har gått starkt i inledningen av Women’s Champions League. Inför matchen mot Wolfsburg har de vunnit sina två första matcher.
Under tisdagens match mot Wolfsburg fortsatte Lyon på samma spår. I den 25:e minuten tog den franska klubben ledningen genom Ada Hegerberg. Norskan slog till ytterligare bara fem minuter senare.
I den andra halvleken tilldelades hemmalaget en straff. Då klev Wendie Renard fram och smällde in 3–0 från elva meter.
I den 80:e minuten reducerade Wolfsburg genom Lineth Beerensteyn.
Matchen slutade 3–1 till Lyon som toppar ligatabellen i WCL.
Den här artikeln handlar om: