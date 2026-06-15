VM-matcher i natt: Giganterna kliver in i VM

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Belgien och Spanien kliver in i turneringen.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Reporter: Arvid Larsson

Grupp G och grupp H går in i VM-turneringen under kvällen och natten som följer. Belgien ställs mot Egypten i Washington DC och politik-präglade Iran gör intåg i turneringen mot Nya Zeeland.

Så spelas VM inatt

Spanien – Kap Verde

Arena: Atlanta Stadium

Atlanta Stadium Datum: 15 juni

15 juni Avsparkstid: 18:00 (svensk tid)

18:00 (svensk tid) Streaming: SVT

Belgien – Egypten

Arena: Seattle Stadium

Seattle Stadium Datum: 15 juni

15 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: SVT

Saudiarabien – Uruguay

Arena: Miami Stadium

Miami Stadium Datum: 16 juni

16 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Iran – Nya Zeeland

Arena: Los Angeles Stadium

Los Angeles Stadium Datum: 16 juni

16 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4

Förutsättningar

Spanien kliver in i VM-turneringen som en av de allra största favoriterna efter EM-guldet 2024. På andra sidan står lilla ö-nationen Kap Verde, som med sina 500 000 invånare, spelar VM för allra första gången. En annan stormakt, Belgien, går in i turneringen mot Egypten – kanske är det sista chansen för den gyllene generationen belgare?

I Los Angeles gör politik-präglade Iran entré i det omstridda mästerskapet. Landslaget tvingas ha sin bas i Mexiko givet det spända politiska läget med USA och enligt Reuters har FIFA dragit tillbaka flera biljetter som iranska supportrar ska ha köpt.

Håll ett öga på

Pau Cubarsí är en av hela VM:s mest upphaussade talanger. Den 19-årige Barcelona-spelaren väntas spela från start i det spanska mittlåset. Spås en lysande framtid och fick spela 31 ligamatcher från start för det Barcelona som vann La Liga under säsongen. Cubarsí har chans att på allvar slå igenom för en internationell publik i sommarens mästerskap. Mittbacken fick sparsamt med speltid under kvalet, men letade sig in i den genrepselva som Luis De La Fuente formerade i 3–1 segern mot Peru.

Visste du att?

Saudiarabiens bästa världsmästerskap någonsin skedde 1994 i USA. Då tog sig nationen, som enda gång någonsin, vidare från gruppen men föll i åttondelsfinalen mot Sverige. Uruguay, på andra sidan, har en betydligt starkare fotbollshistoria med två VM-titlar, 1930 och 1950.

Matchen i matchen

Kevin De Bruyne och Mohamed Salah var länge varandras rivaler i Premier League, den förstnämnda för Manchester City och den senare för Liverpool. Nu möts världsstjärnorna redan i gruppspelets första match mellan Belgien och Egypten, i vad som förmodligen kommer att bli deras sista världsmästerskap. Båda spelarnas säsonger har kantats av skador, men väntas vara redo för spel ikväll. Vem går vinnande ur striden?