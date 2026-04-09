Magra omdömen för Isak: ”Obetydlig insats”

Alexander Isak gjorde en efterlängtad comeback mot PSG.

Svenskens korta inhopp har däremot inte genererat några glada omdömen.

– Inte den comeback han ville ha, skriver Liverpool Echo efter matchen.

Det var i samband med bortamatchen mot Tottenham Hotspur i december som Alexander Isak skadade sig och tvingades bryta.

Nu, fyra månader senare, har svensken gjort sin comeback för Liverpool. Svensken hoppade in i den 78:minuten av lagets Champions League-möte mot Paris Saint-Germain.

26-åringen kunde dock inte hjälpa nämnvärt och Liverpool förlorade med 2–0 på Parc de Princes. Isak får inte heller några glada omdömen i engelsk media.

– Inte den comeback han ville ha – såg knappt bollen, skriver This is Anfield.

Lokaltidningen Liverpool Echo är kritiskt mot hela Liverpool-laget, även mot Isaks inhopp.

– Gjorde en lika obetydlig insats, skriver tidningen.

Sajten Liverpool.com är desto mer positiv kring Isaks korta inhopp i Paris. Han belönas med en sexa i betyg av tio möjliga.

– Tillbaka i laget efter fyra månaders frånvaro – det var ingen lätt situation att komma in i. Han tog några löpningar, men fick inte många bollkontakter, skriver man.

Alexander Isak får även en sexa av Daily Express.

– Gjorde inget nämnvärt under sina drygt 20 minuter på planen, men hans comeback välkomnas av Liverpool, förkunnar tidningen.

Den förre detta Liverpool-spelaren Jermaine Pennant vill också trycka på det positiva i att Alexander Isak kan spela fotboll igen.

”Om jag säger någonting får jag bekymmer… Så höjdpunkten och det bästa i kväll var att se Alexander Isak tillbaka igen och få speltid. Jag applåderade och jublade, nog sagt”, skriver Pennant på X.