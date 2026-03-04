Maguire döms till villkorlig fängelse

Harry Maguire döms till villkorligt fängelse efter en incident på Mykonos 2020.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds Harry Maguire hamnade i bråk under en familjesemester på Mykonos. Då dömdes gan till 21 månader och 10 dagars villkorlig fängelse efter att blivit skyldig till upprepad misshandel, försök till mutbrott, våld mot offentliga tjänstemän samt förolämpning, skriver BBC.

Sky Sports rapporterar däremot att mittbacken överklagade domen, och då kunde den tidigare domen ogiltigförklarades i enlighet med grekisk lag.

Därefter har den nya rättegången skjutits upp hela fyra gånger och enligt Sky Sports har det berott på att man har misslyckats att översätta domstolshandlingar till engelska.

Nu har 32-åringen, drygt sex år senare, dömts till 15 månaders villkorligt fängelse av en grekisk domstol. Domstolen slår fast att 32-åringen är skyldig till lindrig misshandel, motstånd mot gripande och försök till mutbrott.

Enligt källor till BBC planerar Manchester United-spelaren att överklaga till Högsta domstolen.