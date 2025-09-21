Mållöst i toppmötet – fyra svenskor från start

Det bjöds på ett toppmöte i Women’s Super League denna söndag.

Manchester United tog emot Arsenal.

Några mål bjöds dock inte publiken på.

Foto: Bildbyrån

Toppmöte i Women’s Super League och fyra svenskor från start.

Fridolina Rolfö gjorde sin första start i Manchester United, samtidigt som Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg fick fortsatt förtroende i hemmalaget mot Arsenal.

För bortalaget så fanns Stina Blackstenius med i startelvan, men ingen av svenskorna, eller någon annan för den delen, lyckades sätta sin prägel på matchen.

Liverpool-värvningen Olivia Smith var nära i den första halvleken med ett långskott, men Phallon Tullis-Joyce lyckades styra upp bollen i ribban.

Överlag var det en rätt tillknäppt historia på Leigh Sports Village Stadium denna söndag och slutresultat blev alltså 0–0.