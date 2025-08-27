Manchester United i underläge mot lag från fjärde (!) ligan
Manchester United fick en riktig chockstart i ligacupen.
Grimsby Town, som spelar i den engelska fjärdeligan, tog ledningen direkt.
✔️ Manchester United förlorade matchen på straffar.
Manchester United var på jakt efter säsongens första seger efter en förlust och ett kryss i Premier League. För motståndet stod Grimsby Town, som till vardags spelar i League Two (den engelska fjärdedivisionen) i ligacupen under onsdagskvällen.
Men det var inte ”The Red Devils” som tog ledningen i cupmatchen. Efter bara 22 spelade minuter gjorde Grimsby Town matchens första mål och vild glädje utbröt på läktarna.
Minuter senare utökade Grimsby till 2–0.
