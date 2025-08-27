Manchester United i underläge mot lag från fjärde (!) ligan

Manchester United fick en riktig chockstart i ligacupen.

Grimsby Town, som spelar i den engelska fjärdeligan, tog ledningen direkt.

✔️ Manchester United förlorade matchen på straffar.

Manchester United var på jakt efter säsongens första seger efter en förlust och ett kryss i Premier League. För motståndet stod Grimsby Town, som till vardags spelar i League Two (den engelska fjärdedivisionen) i ligacupen under onsdagskvällen.

Men det var inte ”The Red Devils” som tog ledningen i cupmatchen. Efter bara 22 spelade minuter gjorde Grimsby Town matchens första mål och vild glädje utbröt på läktarna.

MAN UNITED HAVE GONE DOWN TO LEAGUE TWO SIDE GRIMSBY TOWN IN THE CARABAO CUP 😨 pic.twitter.com/IRbLiSlbWq — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2025

Fourth-tier Grimsby Town take the lead over Man Utd in the second round of the EFL Cup 😳 pic.twitter.com/rWlmwHdzrS — B/R Football (@brfootball) August 27, 2025

Minuter senare utökade Grimsby till 2–0.