Mardröm för Dovin – missar resten av säsongen

Oliver Dovin, 23, får vänta på sin comeback.

Svensken missar resten av säsongen.

Det bekräftar Coventry-tränaren Frank Lampard.

Foto: Alamy

Oliver Dovins säsong har kantats av en lång skadefrånvaro. Den svenske keepern som utsågs till förstekeeper i Coventry drog korsbandet i mars i fjol.

Sedan dess har 23-åringen inte spelat en minut fotboll – och det blir inget av det denna säsong heller. Det bekräftar Coventrys tränare Frank Lampard.

– Han fick ett litet bakslag i sin rehabilitering vilket gör att hans återkomst dröjer. Det är olyckligt men det är på grund av skadan som han hade. Han jobbar på och tränar inte ute just nu, säger Lampard enligt tidningen Coventry Telegraph.

Oliver Dovin anslöt till Coventry från Hammarby sommaren 2024. Den engelska klubben ligger tvåa i Championship bakom Middlesbrough.