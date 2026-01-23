TV: Mardröm för ”JWZ” – Derby tappade seger på stopptid

Derby County har varit inne i gott slag.

Ikväll såg man ut att ta tredje raka segern i The Championship.

Dessvärre för Jacob Widell Zetterström och hans lagkamrater så kvitterade West Bromwich Albion på stopptid.

Denna fredagskväll såg man ut att vara på väg mot en ny seger, detta då man tog emot West Bromwich Albion hemma på Pride Park Stadium.

Patrick Agyemang gav hemmalaget ledningen i slutet av den första halvleken och amerikanens mål såg länge ut att bli matchens enda, men så blev det inte.

I den 95:e minuten så kvitterade bortalaget genom Chris Mepham. Widell Zetterström var nära att rädda mittbackens nick, men via mållinjeteknologi så visade det sig att bollen var över linjen innan Derby lyckades rensa bort bollen. Hemmalaget fick således nöja sig med en poäng denna fredagskväll.