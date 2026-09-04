Mardröm för tidigare AIK-back – missar resten av säsongen

Den gamla AIK-spelaren Collins Sichenje har dragit på sig en knäskada.

Nu bekräftar Charlton Athletic att säsongen är över för kenyanens del.

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Det var i samband med ligacup-matchen mellan Charlton Athletic och Tottenham Hotspur den 26 augusti som olyckan var framme.

Efter dryga kvarten ådrog sig den tidigare AIK-försvararen Collins Sichenje en knäskada som tvingade honom att bryta matchen. Nu har Charlton meddelat de dåliga nyheterna.

Kenyanen kommer att missa resten av säsongen till följd av smällen. Enligt klubben har Sichenje genomgått en lyckad operation och nu återstår en lång rehabiliteringsprocess.

– Våra tankar är med honom, och vi kommer att stötta honom under varje steg av rehabiliteringen. Han är en stark person och vi vet att han kommer tillbaka ännu starkare, säger lagets tränare Nathan Jones i ett uttalande.

Collins Sichenje spelade åtta allsvenska matcher för AIK säsongen 2022 innan han blev utlånad till finska KuPS och därefter serbiska Vojvodina, som sedermera köpte loss mittbacken.

Efter två säsonger i Serbien anslöt Sichenje till Charlton Athletic i vintras. Det har hittills blivit tio tävlingsmatcher för Championship-klubben.