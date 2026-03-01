Mardrömsbeskedet: Säsongen över för Emre Can

Skadan i derbyt mot Bayern München var allvarlig.

Nu bekräftar Borussia Dortmund att Emre Can har slitit av korsbandet och missar resten av säsongen.

Därmed är hans VM-dröm borta.

Foto: Bildbyrån

Det var under lördagens möte mot Bayern München som Emre Can tvingades kliva av strax före halvtid. Borussia Dortmund föll med 3-2.

Klubben meddelar att lagkaptenen har drabbats av en korsbandsskada. Därmed är säsongen över för den 32-årige mittfältaren, vars kontrakt löper ut i sommar.

– Han är vår kapten, ställer sig alltid till lagets tjänst och är en viktig del av vår klubb. Under de kommande månaderna kommer Emre att få vårt fulla stöd så att han kan återhämta sig helt, säger sportchefen Sebastian Kehl i ett uttalande.

Skadan innebär sannolikt också att Can missar chansen till en plats i den tyska VM-truppen till sommarens mästerskap.