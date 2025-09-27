Martinez matchhjälte i Inter seger

Inter tog sin andra seger i rad i Serie A.

Detta när Cagliari besegrades med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Inter har haft en svajig start på Serie A-säsongen. Nu verkar det bli en ändring på det. Milanoklubben kommer senast från en seger mot Sassuolo.

Under lördagen besegrade de Cagliari med 2–0. Det första målet kom genom Lautaro Martinez. Argentinaren fortsatte att ge utdelning och spelade fram Francesco Pio Esposito som gjorde ett sent 2–0-mål.

Segern innebär att Inter lägger sig på en sjätteplats i tabellen med nio poäng på fem spelade matcher.