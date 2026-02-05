Måstematch för Hiljemark direkt: ”Kommer inte ändra systemet”

Oscar Hiljemark har tagit över Pisa i Serie A.

Under lördagen gör han sin första match som huvudtränare.

– Målet är att hålla oss kvar, säger han enligt Pazzidifanta.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att Oscar Hiljemark lämnat Elfsborg för att ta över som huvudtränare i italienska Pisa. Klubben ligger näst sist i Serie A och under fredagen kastas svensken in i hetluften direkt.

En viktig bottenmatch mot Hellas Verona väntar. Båda lagen ligger på 14 poäng och en seger kan vara avgörande i hoppet om att hålla sig kvar.

Inför matchen är Hiljemark tydlig med vad hans uppdrag handlar om.

– Jag är väldigt glad över att vara här, målet är att hålla oss uppe. Vi måste spela som ett lag och truppen har starka spelare, säger han enligt sajten Pazzidifanta.

Svensken kommer inte att rucka på någon formation från tidigare.

– Jag kommer inte att ändra systemet, imorgon spelar vi med tre (backar). Gruppen är fantastisk. De nya värvningarna är kvalitetsspelare, men de måste jobba. Imorgon kommer vi inte att vara perfekta i varje fas, men jag vill se ett enat lag, säger han.

Matchen mellan Hellas Verona och Pisa startar 20.45 på fredagen.