Maximilian Ibrahimovic kan debutera för Milans A-lag

Maximilian Ibrahimovic har blivit inkallad till den trupp som har rest till Saudiarabien.

Detta för att spela den italienska supercupen.

Då kan alltså 19-åringen få göra debut för ”Rossoneri”.

Foto: Alamy

Under torsdagen ställs Milan mot Napoli i semifinalen av den italienska supercupen – i Saudiarabien.

Då har tränare Massimiliano Allegri valt att kalla in ett nytt ansikte. Han heter Maximilian Ibrahimovic och är son till den svenske Milan-legenden Zlatan Ibrahimovic.

Maximilian Ibrahimovic är en av fem spelare från reservlaget Milan Futuro som har kallats in i truppen.

”Ibra Jr” har tidigare tränat med Serie A-klubbens förstalag men aldrig tidigare varit med i en trupp. Skulle han få speltid i morgondagens match innebär det således att han gör debut för Milan.

Under årets säsong av den italienska fjärdedivisionen, där Milan Futuro spelar, har Maximilian Ibrahimovic gjort fyra mål och två assist på 14 matcher.