Maximilian Ibrahimovic succé – tvåmålsskytt i helgen

Maximilian Ibrahimovic har fått en fin start i Jong Ajax.

I helgen slog han till med två mål i träningsmatchen mot FC Eindhoven.

Foto: Bildbyrån

Maximilian Ibrahimovic flyttade nyligen till Jong Ajax och svensken har fått en fin start i sin nya klubb.

Nu i helgen slog 19-åringen till med två fullträffar då Jong Ajax spelade träningsmatch mot FC Eindhoven.

Jong Ajax vann matchen med 4–1.

19-åringen är utlånad från Milan fram till i sommar till den nederländska klubben, i låneavtalet finns också en köpoption.