Maximilian Ibrahimovic succé – tvåmålsskytt i helgen
Maximilian Ibrahimovic har fått en fin start i Jong Ajax.
I helgen slog han till med två mål i träningsmatchen mot FC Eindhoven.
Maximilian Ibrahimovic flyttade nyligen till Jong Ajax och svensken har fått en fin start i sin nya klubb.
Nu i helgen slog 19-åringen till med två fullträffar då Jong Ajax spelade träningsmatch mot FC Eindhoven.
Jong Ajax vann matchen med 4–1.
19-åringen är utlånad från Milan fram till i sommar till den nederländska klubben, i låneavtalet finns också en köpoption.
