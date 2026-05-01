Mayckel Lahdo bakom sen poängräddning

Brøndby låg under till den 89:e minuten mot Nordsjælland.

Då spelade Mayhkel Lahdo fram till Marko Divkovic som satte 1–1.

Under fredagen ställdes Brøndby IF mot FC Nordsjælland i den danska mästerskapsserien.

Nordsjælland fick en tuff start efter att Alexander Lind synat det röda kortet i matchminut 40. Trots det lyckades ett decimerat bortalag ta ledningen i den 60:e minuten,

Brøndby såg ut att gå mot en rejäl missräkning – men i den 89:e minuten spelade svenske Mayckel Lahdo, som byttes in i andra halvlek, fram till Marko Divkovic som placerade in 1–1.

Brøndby ligger femma i den danska mästerskapsserien, 16 poäng bakom serieledande Midtjylland.

Mayckel Lahdo har gjort sju framträdanden i den danska klubben sedan han anslöt på lån under vinterfönstret.