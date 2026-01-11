McTominay ordnade kryss för Napoli – mot Inter

Inter och Napoli ställdes mot varandra i Serie A under söndagen.

Toppmötet slutade 2–2 efter dubbla kvitteringar av Scott McTominay.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen spelades ett toppmöte i Serie A. Inter tog emot Napoli på San Siro.

Det var hemmalaget som tog ledningen efter knappt tio minuters spel genom Federico Dimarco. Napoli svarade dryga kvarten senare genom lagets stjärna Scott McTominay.

I den andra halvleken tilldelades Inter en en straff. Napolis tränare Antonio Conte blev rasande och fick rött kort efter att ha skrikit mot fjärdedomaren. Då klev Hakan Çalhanoglu och återtog ledningen för Inter.

Laget från Neapel skulle svara upp ännu en gång och återigen var det McTominay som räddade poäng. Den skotske mittfältaren satte 2–2-målet vilket blev slutresultatet.

Trots krysset toppar Inter tabellen med 43 poäng efter 19 omgångar.




