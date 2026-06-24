Superdatorn: Så slutar Skottland – Brasilien

Skottland och Brasilien drabbar samman i VM.

Superdatorn BETSiE har simulerat mötet tusentals gånger för att se hur det slutar.

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Med slutspelet inom räckhåll för Skottland och gruppsegern på spel för Brasilien är scenen satt för en dramatisk avslutning. Det är en klassisk kamp mellan defensiv organisation och offensiv briljans.

Den stora frågan är om Skottlands kollektiva styrka kan stå emot Brasiliens individuella skicklighet. Nyckelspelare som Vinícius Júnior kan avgöra matcher på egen hand, medan Skottlands hopp vilar på en disciplinerad laginsats ledd av spelare som Scott McTominay och Andy Robertson.

Vi har låtit vår superdator BETSiE simulera matchen för att få en datadriven prognos.