Skottland – Brasilien: Truppnyheter och förväntade startelvor

Skottland möter Brasilien i VM.

Här är det senaste om truppstatus och förväntade startelvor.

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Natten till torsdagen ställs Skottland mot Brasilien i den sista gruppspelsomgången i VM 2026. Det är en match där mycket står på spel. Brasilien är favoriter på förhand samtidigt som Skottland stundtals visat prov på kvalitet.

Här är det senaste om lagens truppstatus och vilka spelare som förväntas starta.

Skottland: Status i truppen och förväntad startelva

Inför den avgörande matchen finns det frågetecken kring nyckelspelare i båda lägren. Förbundskaptenerna står inför viktiga beslut som kan påverka lagens prestationer.

Den största oron för Skottland är statusen på försvararen Kieran Tierney. Han tvingades utgå med en muskelskada mot Marocko och är ett stort frågetecken inför matchen mot Brasilien. Hans frånvaro skulle vara ett tungt avbräck för den skotska defensiven.

Om Tierney inte kan spela förväntas Gannon-Doak ta hans plats i startelvan. Förbundskapten Steve Clarke kommer sannolikt att mönstra en defensivt balanserad uppställning för att stänga ner ytor för Brasiliens anfallare. Fokus ligger på att hålla tätt och hota på kontringar.

Skottlands förväntade startelva (4-1-4-1): Gunn – Patterson, Hanley, Hendry, Robertson – Ferguson – McGinn, Christie, McTominay, Gannon-Doak – Adams

Brasilien: Status i truppen och förväntad startelva

Även Brasilien har skadebekymmer att hantera. Yttern Raphinha ådrog sig en lårskada mot Haiti och förväntas bli borta i ungefär två veckor. Det öppnar dörren för den unge talangen Rayan att få chansen från start.

På den positiva sidan är superstjärnan Neymar tillbaka i träning efter sin skada. Även om det är osannolikt att han startar, kan förbundskapten Carlo Ancelotti ge honom speltid från bänken för att matcha igång honom inför slutspelet.

Brasilien förväntas ställa upp med en stark och offensiv elva, med målet att avgöra matchen tidigt. Duon på topp med Rayan och Matheus Cunha besitter både snabbhet och teknisk skicklighet för att kunna bryta ner det skotska försvaret.

Brasiliens förväntade startelva (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Paquetá, Guimarães, Casemiro, Vinícius Junior – Rayan, Cunha

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