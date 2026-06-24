BK Häcken vann mot Uppsala – efter plankaoset

BK Häcken fortsätter vinna.

Göteborgsklubben vann mot jumbon Uppsala.

Detta trots plankaoset.

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Inför mötet mellan BK Häcken och Uppsala var det mycket rubriker king planen. Lötens IP var inte spelbar och kort innan matchstart beslutade domarteamet att matchen inte kunde spelas. Matchen sköts upp en timme och en kvart och spelades i Bälinge, dryga milen från Uppsala.

När matchen väl var igång kunde den finska landslagsspelaren Paulina Nyström ge Häcken ledningen. Älvali Lindtröm kunde svara snabbt och kvittera för hemmalaget. Precis innan halvtidsvilan kunde Tabby Tindell sätta 2–1 för Häcken.

I andra halvlek kunde Stina Leffler kvittera för hemmalaget och det såg länge ut att bli oavgjort men BK Häcken vann med 3–1 efter att Thelma Palmadottir satt bollen i mål.

BK Häcken är nu serieledare men Hammarby spelar mot Piteå IF imorgon.

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