Hammarby vann mot BK Häcken – utan Rydström

Hammarby är i Göteborg.

Då träningsspelade man mot BK Häcken.

Bajen vann med 5–1.

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Hammarby är på träningsläger på Smögen. I samband med detta mötte man BK Häcken i en träningsmatch.

Då kunde Hammarby ta en stabil seger men utan tränare Henrik Ryström på plats. Han är på semester.

Häcken tog ledningen men sedan kunde Viktor Eriksson kvittera på hörna. 2–1 målet var en bjudning från hemmalaget och sedan kunde Nikola Vasic och Paulos Abraham sätta in varsin boll i mål.