Klart: Landskrona värvar Braun

Landskrona Bois, meddelar en förstärkning för framtiden.

Linus Braun ansluter till klubben.

Avtalet är skrivet över 2026.

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Linus Braun ansluter från Hässleholms IF.

Yttern kommer direkt att lånas ut, tillbaka till Hässleholm, under resterande delar av det här spelåret.

”Genom samarbetsavtalet finns även möjlighet för honom att vid vissa tillfällen träna med och eventuellt representera BoIS redan under 2026”, skriver Landskrona i ett uttalande.

Sportchefen Robert Grandén:

– I Linus får BoIS en ung, mycket driven och utvecklingsbar offensiv spelare vars främsta styrkor finns i spelet 1 mot 1 och i att sätta upp medspelare i bra avslutslägen i och runt straffområdet. Han besitter dessutom en mycket fin fot vid fasta situationer.

19-åringen har skrivit på ett avtal som gäller över säsongen 2029.