Messi, Alba och Suarez målskyttar i Inter Miamis seger

Alla har spelat tillsammans i FC Barcelona.

Nu har de gjort mål i samma match för Inter Miami.

Detta när de besegrade Atlanta under natten till söndag.

Foto: Alamy

Det var i den 33:e omgången av MLS, som spelas mitt under det pågående landslagsuppehållet, som Inter Miami tog mot Atlanta.

Från start i hemmalaget spelade en hel drös före detta Barcelona-spelare, i form av Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez och Sergio Busquets.

Matchen skulle bli en enkel seger för de rosaklädda som tog ledningen efter 39 minuter, genom storstjärnan Messi.

Dryga fem minuter in i den andra akten fyllde Jordi Alba på till 2-0 innan Luis Suarez, nära tio minuter senare, gjorde Miami-lagets tredje mål.

Med åtta minuter kvar att spela höll sig den argentinska stjärnan framme igen, och gjorde sitt andra mål för kvällen. Det fastställde slutresultatet till 4-0.

Inter Miami är tre i den östra MLS-konferensen medan Atlanta är nästjumbo.